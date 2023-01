Läänemets: sotsiaaldemokraadid on vahesein Eesti poliitika hullumajas

«Kui tõusevad hinnad, peavad tõusma ka sissetulekud – palgad, pensionid, lastetoetused. Sest nii on õiglane. Kellegi tööpanus ei ole vähem väärt lihtsalt seetõttu, et elektribörs ei toimi või et meil on kaabakast naaber,» rääkis Läänemets.

«Meie lähiaastate tähtsaim väljakutse on hoida Eesti riik ja ühiskond ühtsena. Sotsiaaldemokraatide roll on tagada, et ilmajäetuse tunne ei murendaks usku oma riiki. Just seetõttu, et on sõjaaeg, peame rohkem kui kunagi varem seisma Eesti perede ja ettevõtete eest,» märkis Läänemets, kelle sõnul on julgeolek palju enamat kui relvasüsteemid ja laskemoon.