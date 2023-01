GALERII ⟩ Ratas: inimeste toimetulekus ja julgeolekus ei tohi teha järeleandmisi

«Just see on valimiste põhiküsimus. See on see, mis eristab meid kõige enam – kuidas peab edasi liikuma siis, kui kõik ei ole sugugi hästi,» rääkis Ratas. «Valitsus on andnud meile palju soovitusi: tihendage aknaid, pange ettevõtete uksed kinni, lülitage basseini soojendused välja ja katsuge ise hakkama saada. Mul on ka üks soovitus: hea peaminister ja valitsus, tõstke oma silmad tahavaatepeeglist ja suunake need ettepoole. Sõit liigub kraavi suunas, aga te näete jätkuvalt möödanikku.»

Ratase sõnul on suur osa valitsuse energiast kulunud omavahelisele madistamisele, mitte sisulistele küsimustele ning Eestimaa inimestele ei ole seetõttu piisavalt tähelepanu jagunud.

«Valitsuse katuserahadest, ametipositsioonide jagamistest, segadusest gaasiterminaliga ning teineteise otsimisest maa pealt ja maa alt olen ma palju kuulnud. Aga tegelikult peaksime juba ammu arutama seda, mil moel minna vastu olukorrale, kus tööstused panevad kinni uksi, toiduhinnad teevad rekordeid ja ostukorvi jõuab välismaa toit, sest kohalik tööstus ei suuda konkureerida. See ei ole mitte seetõttu, et me oleksime kuidagi viletsamad, vaid seetõttu, et teised riigid on oma ettevõtete toetamises meist kaugel ees,» märkis Ratas.

Tema sõnul on riigieelarve maksumaksjate raha, kuid nende taga on ettevõtjad. Kui ettevõtjad lähevad pankrotti ja sulgevad uksi, siis riigieelarve võimalused vähenevad.

«Pea iga päev saame lugeda uudistest, kui mõni ettevõte on pankrotistunud, koondab inimesi või läheb üle lühendatud tööajale. Fakt on see, et tööpuudus suureneb ja tundub, et lahenduste asemel keskendutakse tagajärgedele. See kõik on otseselt toimetuleku ja selgelt julgeolekuküsimus,» hoiatas Ratas.

Valimiste põhiküsimust ei panda paika erakonna büroodes ega reklaamiagentuurides, vaid elu ise dikteerib peamised valukohad, kõneles Ratas.