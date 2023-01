Kultuuripoliitikas keskendutakse kirikutele. Miks nii?

See võibolla jäi siin täna kõlama, kuna välja olid toodud mõned punktid eeskätt ka muinsuskaitse poole pealt ning ka kodanikuühiskonna blokist. Aga kui vaatame laiemat teksti, mida kõike siin täna ei kuvatud, siis suur rõhk on meil näiteks vabakutseliste loovisikute toetamisel ning nende tugistruktuuril. See, kuidas loojad võiksid saada paremini osa tervishoiusüsteemist; see, kuidas nad pääseksid arsti juurde. Milline on näiteks meie kirjanikele makstav laenutushüvitis. Tegelikult on nende jaoks siin lugemist tükk maad rohkem, kes võtavad selle peatüki laiemalt ette.