Rohelised korraldavad Mudisti oksjoni rahastamaks valimiskautsjonit

«Pakkumisele tuleb kolm teost: Peeter Mudisti 4-osaline «Visioonid Toompeast»; Eduard Zentšiku teos ja Kristel Mägedi «Katedraal nr 8»,» kirjutavad Rohelised.

«Peeter Mudisti haruldane 4-osaline graafiline teos «Visioon Toompeast» aastast 2001 tuleb 17. jaanuaril Roheliste tuluõhtul oksjonile. Vaid väljavalitud külalistel on võimalus see endale saada,» lisas erakond.

«Me kogume valimiskautsjonite jaoks raha, et osaleda demokraatlikus protsessis. Täna on olukord selline, kus kautsjonid maksavad alampalga ja kandidaadid ei saa seda ise maksta,» selgitas Postimehele Roheliste esinaine Johanna Maria Tõugu. Rohelised praegu ei saa ka riigitoetust.

«Reformierakond sai siin näiteks eelmisel aastal 1,4 miljonit eurot. Rohelised said null. Ja just sellel põhjusel ongi meil vaja juurde raha, et osaleda valimistel. Ja seetõttu on me korraldame tuluõhtu, kuhu inimesed saavad tulla, toetada maailmavaadet, demokraatlikku protsessi ja ühtlaselt osta endale legendaarse kuntsniku maal,» rääkis Tõugu.

Rohelistel on valmis Eesti tuleviku visioon. Valimisprogrammi ja valimisnimekirja kinnitab erakonna volikogu järgmisel kolmapäeval. Kas tuleb sarnaseid üritusi? «Praegu on see selline ühekordne. 19. jaanuaril on valimisnimekirjade esitamine valimiskomisjonile,» vastas Tõugu. «Aga see, mis juhtub kampaania ajal, pärast valimisnimekirjade kinnitamist, seal on veel palju varuks,» rääkis Tõugu.

Valimistel osalemiseks nähakse ette täisnimekirjas 125 kandidaati. Valimiskautsjoni summa on 650 eurot. Kui minna valimistele täisnimekirjaga, maksab see 81 750 eurot.

Pilt on artiklit illustreeriv. Peeter Mudist 80. sünniaastapäevale pühendatud näitus Postimehe meediamaja galeriis. Näitusevaade. Foto: Eero Vabamägi

Möödunud aasta 31. okktoobril toimunud Haus galerii moodsa klassika oksjonil müüdi Peeter Mudisti maal «Luuletaja Lydia Koidula» 111 000 euro eest.