Kaja Kallas: julgeolek on Eesti jaoks eksistentsiaalne mõiste

Tema sõnul on Reformierakonna eesmärk ja lubadus lähima nelja aasta jooksul hoida Eesti kaitsekulutused 3% SKPst. «See on kahtlemata suur kulutus, aga see on meie vabaduse hind. Me peame toetama Ukraina ühiskonda võitluses agressoriga kõigil tasanditel. Me ei saa selles konfliktis jääda neutraalseks, meie ei tohi seda barbaarsust vaikides pealt vaadata,» tõdes Kallas.