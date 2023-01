VIDEO ⟩ Kristen Michal: Keskerakonna valitsused on elanud maksumaksjate arvelt luksuslikumalt, kui seda peaks

«Maailma majandus jaheneb. See on üldiselt ka ekspertide konsensus. Kuhu see maailm nüüd rahatrüki järgsel või rahatrüki pidurdumise ajastul pöördub, on keeruline öelda,» kõneles Michal

«Eks Eesti majandus on väga palju maailmaga majandusega seotud. See on selge. Me oleme väike riik avatud majandusega, mis tähendab, et naabrite juures Euroopas toimuv meid mõjutab. Aga ma arvan kõige suurem dominant siinkandis on olnud eeskätt Vene sõda Ukrainas, tegelikult see agressioon ja läbi erinevate energiahindade, tegelikult energiasõja, on mõjutatud ka meie majandust.»