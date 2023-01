Ratas osaleb Balti ja Poola parlamendiesimeeste kohtumisel Varssavis

Ratase sõnul on Venemaa kallaletung Ukrainale muutnud kardinaalselt Euroopa julgeolekukeskkonda ning seetõttu on selle piirkonna riikide tihe koostöö eriti oluline, teatas riigikogu pressiteenistus.

«Alates Venemaa täiemahulise sõja algusest Ukrainas, on Eesti, Läti, Leedu ja Poola toetanud igakülgselt Ukrainat ning tegutsenud aktiivselt selle nimel, et Venemaad nii poliitiliselt kui ka majanduslikult üha enam survestada, tõsta seeläbi agressiooni hinda ja sillutada teed Ukraina võidule,» ütles Ratas.

Ta märkis, et kuna Venemaa ei ole sõda veel kaotanud, tuleb rahvusvahelisel areenil tööd jätkata ning seda on arukas teha piirkonna riikide tõhusas ja senisest veelgi paremini koordineeritud koostöös. Samuti on koostöö Ratase sõnul vajalik piirkonna julgeoleku, aga ka ühendatuse, energiasõltumatuse ja majanduskoostöö tugevdamiseks.