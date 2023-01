Zelenskõi laiendab sanktsioone Vene kodanikele

«Pean õigeks laiendada täna sanktsioone Venemaa kodanike ja teiste terrorile kaasaaitavate isikute vastu. Peaaegu 200 on hoolikalt kaalutud koostatud nimekirjas. Iga nime puhul on vastutustundlik motivatsioon. Need on inimesed, kes õigustavad terrorit. Need on inimesed, kes määrivad Vene propagandamasinat. Need on inimese, kes üritasid Ukrainat kuskil Moskvas maha müüa,» rääkis Zelenskõi.