TUIMALT ÜLE ⟩ Vaata: tipptunnil põrutab punase tulega üle ristmiku kasvõi mitu juhti korraga

Tallinnas on üks foorikaamera ja see püüab rikkujaid Kristiine ristmikul. Aastaga fikseeris see üle tuhande juhi, väljastades 1071 40-eurost trahviteadet.

«Kui me oleme rohelise tulega juba ristmikule välja sõitnud, siis liiklusreeglid ei keela meil punase fooritulega ristmiku ületamist,» selgitas OÜ Autosõit sõiduõpetaja Indrek Madar, lisades, et kui rohelise tulega ongi ristmikule välja sõidetud, tuleb see ka ületada. «See on teine teema - ristmikku ei tohiks kinni sõita,» sõnas ta. «Lihtsalt vaadata kaugemale, kas autodesaba mahub ristmikult üle minema või mitte. Igaks juhuks tuleb sellisel juhul enne ristmikuserva seisma jääda.»

«Millest on punase foori mure vähem tõsisem, kui mõni teine probleem, mida liikluses rikutakse?» küsis Madar arutledes. «Meile on kehtestatud reeglid, mida me peame täitma ja need ei ole ju kehtestatud mitte sellepärast, et meil oleks reegel reegli pärast, vaid et see peab tagama meile ohutuse.»