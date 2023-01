ANALÜÜS ⟩ Erinevad parteid pakuvad sarnaseid valimisprogramme

Visioneerimist ja ideoloogiat on vähem. Pragmatismi ja tehnokaartlikku lähenemist rohkem. «Üks tuttav just nädalavahetusel ütles, et parteide valimisprogrammid on üha rohkem ministeeriumite arengukavade nägu,» konstateerib näiteks Isamaa peasekretär Priit Sibul.

Valimisprogrammid on muutunud ka sarnasemaks. Üks osa sellest on pikem trend, mis kõige enam tuleb välja Reformierakonna pikas marsis tsentrisse. Tagajärjeks: keegi enam ei imesta, et ka valitsuse juhtpartei värskes programmis on lubadus viia pension nelja aastaga 1000 euro peale (sama lubab Keskerakond) või tasuta lasteaed (sotside lubadus). Aga sama võib näha ka Isamaa ja sotsiaaldemokraatide puhul. Sotside kohta võiks isegi öelda, et nende programm on muutunud keskerakondlikumaks. Vähem juttu avatusest, investeerimisest inimesse ja Eesti kohast maailmas, programm on klassikaliselt sotsialistlikum ja Keskerakonna maiguga – majanduslikule toimetulekule keskenduv. «Ka minul on mulje, et nad on liikunud Keskerakonna poole,» tunnistab Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi.