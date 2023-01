Zelenskõi sõnul ei lase okupandid kedagi Ukraina sõjavangide juurde

«Muidugi rääkisime ennekõike sellest, kuidas muuta OSCE efektiivseks. See on üks neist rahvusvahelistest organisatsioonidest, millel on märkimisväärne potentsiaal, kuid neil on erinevatel põhjustel kriitilistes olukordades suur puudus konkreetsest ja sihikindlast tegevusest,» märkis riigipea.