Ravimiamet: praegu pole alust vaktsineerimiskorda muuta

Kuigi ükski 130 insuldiga patsiendist Ühendriikides ei surnud, tõstatati VSD andmete alusel lisaks küsimus, kas eakaid tabab isheemiline insult tõenäoliselt 21 päeva pärast kahevalentse tõhustusdoosi saamist. Võrreldes nelja kuni kuni kuue nädalaga pärast kaitsesüsti, oli insuldi saamine kolme nädalaga haigetel sagedasem.

Vastus kolme nädalaga

Professor Taba sõnul on kolm nädalat tõesti tavaliselt see aeg, millal inimesel kujuneb välja immuunvastus. «Eestis oleme ravinud küll insuldiga haigeid, kel on olnud samal ajal ka koroona, aga vaktsineerimise järel insulte minu teada pole esinenud,» meenutas Taba kliinikumi igapäevaseid suuri visiite ja vestlusi kolleegidega.

Uusküla lisas, et VSD andmebaasis esinevad praegu ka mitmed teised segavad tegurid, mille mõju tuleb avastatud ohusignaali suhtes esmalt välistada. «Väiksema riski kasuks räägib seegi, et algne Comirnaty vaktsiin ja tõhustatud koostisega bivalentne vaktsiin on oma toimelt väga sarnased,» mainis ta.

Võimalik seletus, miks sarnast ohusignaali pole tuvastatud Moderna koroonavaktsiinil, on Uusküla sõnul see, et Pfizeri vaktsiini on tehtud ligi 44 protsenti rohkem kui Moderna oma. Seetõttu ei saa automaatselt järeldada, et ühe tootja vaktsiin oleks teisest ohtlikum.