FOTOD ⟩ Võimsad Chinook kopterid lendavad taas Eesti kohal

«Nende helikopterite saabumine on toimunud teekaardi järgi, mille leppisime kokku Ühendkuningriigiga eelmise aasta novembris. Hiljem lisanduvad Typhoon hävitajad ja Apache helikopterid. See on täpselt see, mida me koos peamegi tegema,» ütles kaitseminister Pevkur.