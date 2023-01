«Kuidas saab Eesti aidata?» Moskvas käinud prokurör meenutab koolitüdrukute mõrvajuhtumit

«Ütlesin, et teil uuritakse Eesti tütarlaste mõrva ning et ma sooviksin uurijaga rääkida,» meenutas 80ndates mees. «Minu jutu mõte oli, et kuidas me saaks neid aidata. Rääkisin, et mul on võimalus pöörduda rahva poole,» lausus ta.