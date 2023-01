Politsei otsib Tallinnas kadunud 54-aastast Irinat

Info naise kadumisest on edastatud kõikidele politseipatrullidele ning praegu kogub politsei infot, et välja selgitada naise võimalikud liikumissuunad ja asukohad.

Irina on 167 cm pikk, tal on pikad tumedat värvi juuksed. Kadumise ajal kandis naine seljas pikka rohelist värvi mantlit ning jalas musta värvi pükse ja saapaid.

Auto millega naine ringi liigub, on väike valget värvi Toyota Yaris, millel on must panoraamkatus. Auto registreerimisnumber on 250 LNZ.