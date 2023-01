Rohelise pealinna maskotiks saab Nõmme õpilase joonistatud Kimmu

Tallinna linnapea, joonistusvõistluse patroon ja žürii esimees Mihhail Kõlvart tänas Loodusmuuseumis parimaid joonistajaid ja nende juhendajaid. «Mul on hea meel, et rohelise pealinna maskotivõistlusel osales nii palju lapsi. See näitab kui oluliseks peavad noored loodust ja keskkonnahoidu. Rohelise pealinna aastal soovime harida keskkonna teemadel kõiki, aga tahame ka, et noorte hääl saaks rohkem kõlapinda ja aitaks meil teha tuleviku jaoks paremaid otsuseid,» ütles Kõlvart.