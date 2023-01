Vanimad abiellujad olid mullu enam kui 80-aastased

Tallinna perekonnaseisuameti juhataja asetäitja Kristi Kail sõnas, et 2022. aasta perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute arv Tallinnas kasvas. «Abielusid sõlmisime lõppenud aastal 272 võrra enam kui aasta varem ja statistika näitab, et 47 protsenti Eestis sõlmitud abieludest sõlmiti meil,» ütles Kail. «Suurenes ka nime muutmise taotluste arv. Tallinna Perekonnaseisuametile esitati 1601 uue nime andmise avaldust, mis on 307 võrra rohkem kui eelmisel aastal. Varem toimunud perekonnasündmuste kohta väljastasime 9744 tõendit, mis oli 2280 võrra rohkem kui varasemal aastal. Sündide arv küll vähenes, mis on tingitud demograafilisest olukorrast, et sünnitusealisi naisi on vähem, kuid siiski võime rõõmu tunda 3876 vastsündinu üle, kelle hulgas on ka 65 paari kaksikuid.»