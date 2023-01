VIDEO JA FOTOD ⟩ Eesti ja Soome kriminaalpolitseinikud pidasid kinni grupi ohtlikke narkokurjategijaid

Lisaks tuvastas Soome politsei eeluurimise käigus, et kahtlustatavad olid alates 2021. aastast Soome viinud vähemalt seitse narkosaadetist, millega viidi riiki vähemalt 300 kilogrammi amfetamiini.

Soomepoolse uurimise juht Mikko Nikkanen sõnas, et koostöö teiste riikide politseiüksustega on organiseeritud kuritegevusega võitlusel äärmiselt oluline. «Koostöö eeldab suuresti ka kuritegevuse ennetamist, kus eri riigi politseiüksused lepivad kokku ühistes eesmärkides ja tegevustes. Eesti on selles osas Soomele üks olulisemaid partnereid,» lisas Nikkanen.

Ka PPA kontaktametniku Janek Pedaski hinnangul on rahvusvaheline koostöö väga oluline ning Eesti ja Soome koostöö väga hea. «Hoolimata sellest, et uurimine oli keerukas ja meil tuli arvestada erinevate riikide õigusraamistikke, töötasid Eesti ja Soome ametnikud väga professionaalselt, nutikalt ning pingutasid kõik ühise eesmärgi saavutamise nimel,» tunnustas Pedask.

Eestis juhtis kriminaalasja kohtueelset menetlust Põhja ringkonnaprokuratuur. «Koostöö Soome kolleegidega on tunnustust väärt – see nähtub nii äravõetud narkootilise aine kogusest kui ka asjaolust, et kahtlustatavana peeti kinni ka ebaseadusliku tegevuse organisaatorid,» sõnas ringkonnaprokurör Liis Vainola.

Soome politsei avastas 2022. aastal ka sama võrgustiku teise tarneahela, kus kahtluste kohaselt toimetati hašišit ja kanepit Rootsist Põhja-Soome ning sealt levitati narkootilist ainet edasi üle terve Soome. Kahtlustatavatelt konfiskeeriti üle 100 kilogrammi erinevaid narkootikume. Nende narkokuritegude eest mõisteti mullu detsembrikuus mitu inimest ka rohkem kui 25 aastaks vangi.