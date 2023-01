Kaitseministeeriumi esindaja: me ei sõida inimestest teerulliga üle

On see tõepoolest võimalik, et Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks saab asjad joonde ajada kõigest 15 kuuga?

Planeerimisseadus ütleb tõepoolest, et juhul kui julgeolekuolukord nõuab, on valitsusel õigus sellist otsustamist kiirendatud korras kaaluda. See tähendab, et suur osa avalikust planeerimismenetlusest jäetakse julgeolekuolukorrast johtuva kiiruse tõttu ära. Kuid see ei puuduta kõikvõimalikke uuringuid, sh keskkonnauuringuid, mis tuleb teha nii ehk naa. Aga erand võimaldab neid uuringuid teha paralleelselt, nii et me jõuame lõpptulemuseni kiiremini, kui tavapärase riigi eriplaneeringu menetluse käigus, mis võtab meie kogemusel kuus aastat või isegi rohkem. Praeguses julgeolukorras meil kahjuks ei ole kuut kuni kaheksat aastat, et vastavalt sellele planeerida. Selle tõttu erandi kasutamist kaalumegi.