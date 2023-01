Riigi esindaja Kaupo Kaasik: elumaja riigi huvides omandamine on kõige hullem variant

Rõuge vallavolikogu otsustas enne jõule, et nemad ei poolda Nursipalu polügooni laienemist, samuti on esitatud kollektiivne pöördumine «Ei Nursipalu harjutusvälja laiendamisele!». Kui tugevad kaikad on need harjutusvälja laiendamise kodaratesse?

Need mõlemad väljendavad selgelt teatavate huvigruppide seisukohti ja on kindlasti kaalukad. Oma arvamuse väljendamine on normaalne tegevus meie ühiskonnas.

Ei ütleks, et need oleks otsesed takistused. Petitsiooni menetleb riigikogu, aga meie peame oma asjadega edasi minema. Nursipalu harjutusvälja laiendamine on oluline riigikaitse tugevdamiseks.

Tundub siiski, et Nursipalu ümbruse kogukonnas on kaks poolt – ühed on harjutusvälja laiendamisele selgelt vastu ja teised on avatud läbirääkimistele. Olete sama täheldanud?

See on igal pool keeruliste objektide puhul niimoodi. Kui me esimest korda toda harjutusvälja tegime, oli samamoodi: paljud olid konstruktiivselt päri, et arutame ja teeme, ja paljud olid täiesti kategooriliselt vastu. Läbi koostöö jõuab alati kiiremini lahenduseni.

Ajakirjanduses ilmunud andmetel on riik võtnud harjutusvälja laiendamise huvialasse jäävate erakinnistute 217 omanikust ühendust pooltega, sealhulgas 21 koduomanikuga, et alustada läbirääkimisi maa müügi tingimuste üle. Kuidas on need inimesed reageerinud?