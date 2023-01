Korruptsioonirisk? Seadus laseb sama maatüki riigile osta nii erakordselt kallilt kui alla turuhinna

«Võetakse arvesse hüvitusväärtust ehk kui inimene näiteks on parandanud katust, siis ka seda võetakse arvesse,» kinnitas teisipäevases Vikerraadio saates «Stuudios on peaminister» ka valitsusjuht Kaja Kallas (RE). Selliste avalduste peale on avalikkuses tekkinud ettekujutus, et kaotusvalu makstakse omanikele kuhjaga kinni.