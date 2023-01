VIDEO JA BLOGI ⟩ Tapal kogunenud kaitseministrid annavad pressikonverentsi

Kohtumise algatajad on Eesti kaitseminister Hanno Pevkur ja Ühendkuningriigi kaitseminister Ben Wallace. Oma osalust on kinnitanud ka Poola kaitseminister Mariusz Błaszczak, Leedu kaitseminister Arvydas Anušauskas ja Läti kaitseminister Ināra Mūrniece. Lisaks on kutsutud veel 10 riigi – Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, Slovakkia, Kanada, Holland, Norra, Rootsi, Itaalia ja Tšehhi – esindajad (lõplik osalus kinnitamisel).