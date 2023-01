USA annab Ukrainale 2,5 miljardi dollari suuruse relvaabipaketi

Telekanali CNN andmetel on tegemist suuruselt teise USA sõjalise abipaketiga Ukrainale.

Alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest on USA andnud Ukrainale relvastustoetust kokku enam kui 26,7 miljardi dollari eest.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles neljapäeva hilisõhtul veidi enne USA teadet, et ootab reedel Ramsteini sõjaväebaasis toimuval liitlaste kohtumisel «tugevaid otsuseid» lääne edasiste relvatarnete osas.

USA on kutsunud reedeks Saksamaale Ramsteini sõjaväebaasi kokku 50 riigi kohtumise, et arutada sõjalist abi Ukrainale. Kutsutute hulgas on kõik 30 NATO riiki.