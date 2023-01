Transpordiamet: reedel on teed libedad

Varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed Kagu-Eestis lumised või lobjakased. Mujal Eestis aga soolamärjad, kuid teedel on mitmel pool härmatist, seda eriti Põhja- ja Ida-Eestis.

Õhutemperatuur on miinuspoolel ja teedel on suur libeduseoht üle Eesti.

Reede hommikul on pilves selgimistega ilm. Kagu-Eestis sajab mitmel pool lund. Kohati on udu. Külma on 2-7 kraadi, meremõjuga rannikul on kuni +1 kraadi.