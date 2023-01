PÕHJALIK ÜLEVAADE ⟩ Raport: parvlaev Estonia ei olnud merekõlblik

Kokkuvõtteks ütleb aruanne, et ühtki versiooni ei saa veel sajaprotsendiliselt kinnitada ega ümber lükata, kuid kindel on see, et Estonia ei olnud viimaseks jäänud reisile asudes merekõlblik ning et sellele vaadati läbi sõrmede või ei oldud järelevalve käigus piisavalt hoolsad.