PÕHJALIK ÜLEVAADE ⟩ Raport: parvlaev Estonia ei olnud merekõlbulik

Rootsi kaitsejõud tilgutavad aastatega infot juurde

Raportis on kajastatud ka sõjatehnika veoga seonduvat. See tuli päevavalgele 2004. aastal, kui Rootsi tollitöötaja Lennart Henriksson rääkis sealsele telekanalile, et oli tunnistanud militaarseadmete vedu Estoniaga.

Samuti on mitmed pääsenud hiljem avalikkuse ees rääkinud, et nägid laeva sisenemas sõjaväevärvides veokeid. Tol hetkel ei öelnud Rootsi kaitsejõud, et selline väide vastab tõele. Hiljem käima lükatud uurimine pani Rootsi kaitsejõud üles tunnistama, et Estonial veeti tõepoolest sellist tehnikat. Toona öeldi, et seda tehti 14. ja 20. septembri reisil, kuid mitte huku ööl.

Möödunud aastal pöördus kõnealuses uurimises osalev Rootsi ohutusjuurdluse keskus oma riigi kaitsejõudude poole küsimustega, mis puudutasid peaasjalikult kaubavedu Estonial. Samuti küsiti neilt, kas Estonia huku paiga läheduses viibis mõni nende allveelaev või kas kaitsejõududel on infot Estonia läheduses olnud teiste laevade kohta.

Rootsi kaitsejõududest vastati, et neil puudub informatsioon hukupaiga läheduses liikunud laevade kohta ning ühtki nende allveelaeva seal parasjagu ei viibinud. Samas aga tunnistati, et lisaks eelmainitud kahele kuupäevale veeti tehnikat Estonial veelgi. Kinnitati, et tegemist polnud relvastusega seotud tehnikaga ning veod toimusid tsiviilvärvides sõidukitega, kuid huku ööl sellist vedu ei toimunud.

Teadaolevalt on uurimismeeskond pöördunud küsimustega ka NATO poole, kes kinnitas, et hukupaiga vahetus läheduses nemad ühtki õppust parasjagu ei korraldanud. Samuti ei ole neil säilinud luureinfot tol hetkel Läänemerel toimunu kohta.