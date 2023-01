Paet: EL peab täitma aktiivset rolli Venemaa sõjakuritegude tribunali loomisel

Paeti sõnul on praeguseks tuvastatud üle 60 000 sõjakuriteo. «Ukrainas on leitud hulgaliselt piinamisjälgedega tsiviilisikute massihaudu. Elumajade pommitamistes on hukkunud tuhanded tsiviilisikud. Jaanuari alguse seisuga oli ÜRO Inimõiguste vaatlusmissioon tuvastanud 6919 tsiviilisiku tapmise ja üle 11 000 vigastatu. Ilmselt on need arvud suuremad. 14 miljonit inimest on olnud sunnitud oma kodust lahkuma,» ütles Paet oma sõnavõtus.