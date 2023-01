VAATA OTSE ⟩ Parvlaev Estonia vraki esialgse hindamise vahearuande esitlus

Lõpuks tehti SHK ja OJK poolt läbiviidud analüüsis kokkuvõte 1997. aasta JAIC-i aruande faktidest seoses parvlaeva Estonia merekõlblikkusega. See hinnang on esitatud vahearuande lisas ning selle analüüsi esialgsed järeldus on, et parvlaev Estonia ei olnud merekõlblik. See põhineb kahel asjaolul: 1) visiiri konstruktsioonis esinesid puudused, mida oleks olnud võimalik avastada, kui oleks tehtud vööriosa ülevaatus, ja 2) kuna vöörirambi kui põrkevaheseina ülemise pikenduse asukoht põhines praktilisel otsusel reeglitest vabastuse tegemiseks, oleks pidanud sellise vabastuse tingimus olema kirjas laeva tunnistustes, kuid seda ei dokumenteeritud vastavalt. Kui see vabastus oleks asjakohasesse tunnistusse märgitud, ei oleks laev Tallinn-Stockholm liinil sõita võinud.