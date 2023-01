Rohepealinn kinnitas veelkord vastuseisu igasugusele kaevandamisele

Linnavolikogu aseesimees Tiit Terik (KE) meenutas, et eelmise linnavolikogu koosseisu ajal kerkis uute liivakarjääride teema üles seoses uuringuloa taotlustega Nõmme linnaosas Raku ja Raudalu piirkonnas. «Ja kuna praegu tehakse Harju maakonna maavarade teemaplaneeringut ja selle koostajad on kõik Harjumaa omavalitsused läbi käinud, siis ma palusin neil tulla ja ka Tallinna volikogus oma plaane tutvustada. Meie seisukoht jäi endiseks: 2021. aasta mais võtsime eelmise volikogu keskkonnakomisjonis vastu otsuse, et me ei toeta Tallinnas täiendavate kaevandusmahtude rajamist. Eelmisel nädalal oli volikogu kliima- ja keskkonnakomisjoni ja linnamajanduskomisjoni ühine koosolek, kus ministeeriumite esindajad andsid oma tööst ülevaate ja pärast seda toetasid kaks volikogu komisjoni eelmise koosseisu otsust,» rääkis Terik.