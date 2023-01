Reinsalu üleskutse EL-i riikidele: suurendagem kaitseabi ühe protsendini SKP-st

Reinsalu tervitas välisasjade nõukogul esmaspäeval vastu võetud otsust toetada Ukrainat Euroopa rahutagamisrahastu abimeetme paketiga täiendava 500 miljoni euro ulatuses, kuid lisas, et Ukraina toetamisega peab jätkama. «Läinud nädalal otsustas Eesti saata Ukrainale seni suurima sõjalise abi paketi, mis tõstis Eesti Ukrainale antud sõjalise abi 370 miljoni euroni ehk enam kui ühe protsendini Eesti sisemajanduse koguproduktist,» sõnas Reinsalu. «Kutsusin kõiki EL-i riike suurendama samuti kaitseabi ühe protsendini SKP-st, sest soovime sõja lõppemist, aga Venemaa on saatnud selge signaali, et plaanib oma vallutussõda jätkata.»