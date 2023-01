Seeder süüdistab Läänemetsa ühiskonna lõhestamises

Seeder kirjutas, et ei mõista, miks ütles Läänemets venekeelses meedias, et Isamaa õhutusel oleksid eestlased saatnud Narva tanki juures korda terroriakti ja ainult sotsid hoidsid venelasi peksa saamast.

«Uus keeleseadus, millega oleks tugevdatud eesti keele rolli avalikus ruumis ja lõpetanud nende ametnike hõlpsa elu, kes aastakümneid keeldunud riigikeele õppimisest – selle vastuvõtmisega oleme Sinu vastuseisu tõttu juba hiljaks jäänud,» kritiseeris Seeder. «Vene ja Valgevene kodanikelt relvaloa ära võtmise seaduseelnõuga saime valitsuses hakkama, aga kahjuks on see nüüd venimas riigikogus. Samamoodi suudame loodetavasti juba uuel nädalal Sind veenda, et terroristlike riikide kodanikud ei peaks omama võimalust toetada Eesti erakondi ja mõjutada siinset poliitikat. Need olulised sammud Eesti julgeoleku tagamisel jõuaks veel selle riigikogu koosseisu ajal seaduseks vormida.»