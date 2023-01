GALERII & VIDEO ⟩ Tallinnas põrkasid kokku auto ja tramm

Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Sander Leinberg sõnas Postimehele, et politsei sai veidi enne kella kolme teate, et Tallinnas mere puiesteel põrkasid kokku tramm ja sõiduauto. «Esialgsetel andmetel keeras sõiduauto trammile ette. Õnnetuses sai vigastada sõiduauto Toyota juht, 33-aastane mees, kelle kiirabi toimetas tervisekontrolliks haiglasse. Trammiliiklus on taastunud. Juhtunu kõik täpsemad asjaolud on veel selgitamisel,» lisas ta.