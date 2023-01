Zelenskõi sõnul tehakse kõik okupantide ründevõime kahjustamiseks

«Olukord on väga karm. Bahmuti, Ugledari ja muud suunad Donetski oblastis on pidevate Venemaa rünnakute all. Käivad pidevad katsed meie kaitsest läbi murda. Vaenlane ei loe ohvreid ja hoolimata oma arvukatest kaotustest hoiab üleval rünnakute kõrget intensiivsust,» rääkis Zelenskõi.