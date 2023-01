Aasta arst kaotab Nursipalu harjutusväljaku laiendamise tõttu kodu

Kaitseministeerium avalikustas planeeritava Nursipalu harjutusväljaku laienduse kaardi mullu 21. novembril ja siis selgus, et Allaste majapidamine Lükkä külas on üks neist 21st, mis jäävad praeguselt 3000 hektarilt 9000 hektarile suureneva ala sisse. Kodu rajamisega sinnakanti alustas pere 20 aastat tagasi ja sellega olid ametis nii selle nooremad kui ka vanemad liikmed – vundamendist katuseni on kõik tehtud oma kätega. Maja, mis Allase sõnul on tema mehe elutöö, sai sissekolimiskorda alles aasta tagasi. Kuni siseruumid veel valmis polnud, ööbiti maja kõrval soojakulaadsetes ehitistes, ühes neist oli isegi saun.