Selver alustas isikut tõendavate dokumentide väljastamist

«Võimalus saada oma dokumendid kätte Selveri infoletist annab inimestele oma aja planeerimiseks senisest rohkem paindlikkust ja mugavust. Kuna dokumenti on võimalik kätte saada Selveri lahtiolekuaegadel, siis usume, et iga inimene leiab omale sobiva ja meelepärase aja, millal dokumendile järele tulla. See on hea näide riigi ja erasektori koostööst ning aitab muuta inimeste elu mugavamaks,» ütles Selveri juht Kristi Lomp.