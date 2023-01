«Õnne 13» õpetas mõne aastaga eesti keelt rääkima matemaatikaõpetaja

Matemaatikaõpetaja Celal Yildirim jagab sellest hoolimata paberid laiali, patsutab kõhklejaid õlale ja kinnitab, et midagi üle jõu käivat ees ei oota. On kohe näha, et ta on üks laste kindlatest lemmikutest, sest ta on sõbralik, soe ja tema sõna maksab. Ometi võib tekkida küsimus, kuidas on võimalik, et kolme aasta eest Türgist põgenenud mees nii vabalt ja soravalt eesti keeles õpetab. Ja veel matemaatikat! See võtab nii mõnegi Tootsi või Imeliku kukalt kratsima.