Tagurpidi moosivargus: keegi poetab Haljala poe riiulitele kodus tehtud hoidiseid

«Ma ise arvan, et keegi vanainimene need sinna viis ja midagi halba ta ei tahtnud,» oletas omanimelise jaeketi omanik Oleg Gross. «Sellegipoolest: kontrollimata kaup poeletil olla ei tohi ja müüjatel on kohustus need hoidised kõrvaldada.»

Riiulitele on jäetud marineeritud kurke, ploomimoosi, rabarberimahla. «Paraku on väga raske tuvastada, kes need hoidised sinna pani,» selgitas Oleg Gross. «Meil on valvekaamerad, aga need säilitavad salvestisi kaks nädalat. Kui müüja seda isetoodud hoidist selle aja jooksul märkab, on muidugi salvestist võimalik tagasi kerida, aga see on suur ja aeganõudev töö. Sõltub ka kaamera nurgast – kas vastav koht on näha või mitte, ja kui ongi näha, siis kui hästi. Kuna poodides toimub ka palju vargusi, on meie vastavad inimesed hõivatud pigem nende tuvastamisega.»