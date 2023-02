Jaan Tõnissoni tänavuste meediaauhindade valdkondade laureaadid on selgunud. Valdkondlike preemiate nominentide preemia suurus on 500 eurot bruto ning laureaadi preemia suurus 1000 eurot bruto.

Aasta ajakirjaniku tiitli nominentideks on Dmitri Kotjuh, Jaanus Piirsalu, Ainar Ruussaar, Mikk Salu ja Ivan Skrjabin ning noore ajakirjaniku nominendid on Brita-Maria Alas, Aleksander-Mark Kappi ja Alexandra Saarniit.



Aasta noore ajakirjaniku nominendi preemia suurus on 500 eurot bruto ning laureaadi preemia suurus 2000 eurot bruto. Jaan Tõnissoni ajakirjandusauhinna nominendi preemia suurus on 2000 eurot bruto ning laureaadi preemia suurus 8000 eurot bruto.