Aegviidu lasteaed oli veel eelmise esmapäevani lasteasutus, mille Tartu Ü​likooli eetikakeskus kahel aastal teistele eeskujuks seadis. Lasteaia direktor Maia Alumaa on kolme aastaga kujundanud töökeskkonna, mida rahulolu-uuringute järgi hindavad nii kõigi 52 lapse vanemad kui ka töötajad. Vallavalitsuses leiti aga, et olukord pole siiski rahuldav ning et Aegviidu lasteasutuste juhtimise kvaliteedi tõstmiseks tuleb lasteaed liita kooliga.