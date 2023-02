VIDEO ⟩ 200 kilomeetrit tunnis kihutanud promilliga juht kiirustas enda sõnul poodi

Sõiduki lähemal kontrollimisel tuvastasid politseinikud, et juht oli alkoholi tarvitanud. Samuti esitas ta kolmandas riigis saadud juhiloa, mis Eestis enam ei kehtinud ning seetõttu lisandus talle ka juhtimisõiguseta mootorsõiduki juhtimise paragrahv.

«Alkoholi oli juht tarvitanud sellisel määral, kus see juhile kindlasti tajutav oli, et juhtimiseks sobilikus seisundis ta kindlasti ei ole. Kahjuks see teadmine ennast ja teisi ohustavat tegevust ära ei hoidnud. Lisaks juhile olli sõidukis veel 3 inimest,» kirjeldas liiklusjärelevalvekeskus.