Zelenskõi jõustas sanktsioonid Venemaa tuumatööstuse vastu

«Täna astusime järjekordse sanktsioonisammu terroririigi vastu. Jõustunud on otsus sanktsioonide kohta Venemaa tuumatööstuse vastu. See ei jää viimaseks otsuseks. Nende sammude mõte on ühtlasi toetada meie diplomaatide püüdlusi laiendada ülemaailmseid sanktsioone Venemaa agressioonimasina selle osa suhtes,» rõhutas president õhtukõnes ukrainlastele.

Ukraina president märkis, et Venemaa on ainus riik maailmas, mis lubab oma sõjaväel tuumaelektrijaamu pommitada ja tuumajaamu sõjaväe varjumiseks kasutada. Zelenskõi tõi välja, et Venemaa raketid on lennanud sõja jooksul korduvalt üle Ukraina tuumarajatiste.

«Samuti kasutab terroririik tuumatööstust välise ekspansiooni ühe elemendina, et avaldada survet teistele riikidele ja tekitada vastavaid ohte teiste riikide suveräänsusele. Kõik need on piisavad põhjused miks Venemaa tuumatööstus peaks olema ülemaailmsete sanktsioonide all. Ja me töötame selle kallal koos oma partneritega,» jätkas Zelenskõi.