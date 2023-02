Talle tuli tunnustus vägagi ootamatult. «Ega ma tea, mille eest president teenetemärgi mulle annab, kuid mulle endale oli läinud aastal oluline, et rahapesu andmebüroo meeskond on vaikselt kokku hakanud saama. Me oleme eelmisel aastal teinud väga head tööd,» kirjeldas ta töövõitu. «Rahapesu tõkestamine. Lisaks erinevad sanktsioonid,» loetles Mäeker.