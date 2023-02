Piletipüügi hitiks tõusid noorte laulu- ja tantsupeo pääsmed

Jaanuaris toimunud üritustest olid menukaimad Manowari kontsert, Rock Hoteli teemaline kontsert, Comedy Estonia etteaste, Apocalyptica & Epica «The Epic Apocalypse Tour», The King´s Singersi etteaste, Dream Theateri «Top of the World Tour», Eesti Muusikaauhindade gala, Rolf Roosalu «Tribute to Bee Gees», The Ultimate Tribute to Queen - Majesty ning Schönbrunni lossi orkestri «Suur Viini uusaastakontsert».