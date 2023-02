Eesti saunatootjad ühinesid algatuses «Saunad Ukrainasse»

Iga Ukrainasse viidav saunakompleks luuakse koostöös konkreetsete Ukraina üksustega, et arvestada just nende vajadustega.

«Ukraina võitlus vabaduse eest on võitlus kogu vaba maailma eest. Igaühel on võimalik anda ka oma panus. Meie panustame võitlejate moraali tõstmisse ja võitlusvaimu toetamisse, luues tagalasse hädavajalikud pesemis- ja puhkevõimalused. Loodame, et algatusega liituvad peale Eesti ettevõtjate ja saunasõprade ka välismaised ettevõtted ja saunaliidud,» ütles algatuse eestvedaja, Eesti kerisetootja HUUM OÜ juht Siim Nellis, kes vastutab kogu projekti tehnilise lahenduse eest.

6. veebruaril allkirjastasid ühiste kavatsuste kokkuleppe «Saunad Ukrainasse» Eesti saunatootjad: HUUM, Iglusaun, Thermory, Auroom, Torm Metall, Eco Sauna, Saunasell ja Haljas Houses.

Algatuses «Saunad Ukrainasse» osalejad panustavad ühistegevusse oma ressurssidega ja kutsuvad üles ettevõtteid ja fonde kõikjalt maailmast liituma. Projekti elluviimiseks asutatakse eraldi MTÜ Saunad Ukrainasse, et kõikidel partneritel ja annetajatel oleks võimalik suure läbipaistvusega jälgida projekti läbiviimist ja annetuste kasutamist. Projekti aruandlus on avalik läbi kvartaalsete aruannete. Parima läbipaistvuse huvides osalevad projektis ka rahvusvahelised auliikmeid, kellel on kontrolli õigus.

Projekt «Saunad Ukrainasse» kasvas välja Kaitseliidu Toompea malevkonna, MTÜ Slava Ukraini ja HUUM OÜ ühisprojektist «Eesti saun Ukrainasse», mille käigus projekteeriti, ehitati valmis ja viidi detsembris ühele Ukraina pataljonile kohale kolmest moodulist koosnev sauna- ja pesumaja kompleks. Projekt pälvis tähelepanu nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt, leides ära mainimist nii Forbesis kui ka Eesti presidendi uusaastakõnes.

Sarnase kompleksi vajadus on aga ka teistel Ukraina rindeüksustel. Esimese saunakompleksi Ukrainasse jõudmise järel oli võitlejate tänulikkus suur ja tagasiside ülimalt positiivne. «On tavaline, et vahel me ei ole ennast pesnud juba kuu aega! Juba üksainus saunaskäik annab tagasi midagi inimlikku, mis kaob, kui oled päevade kaupa järjest suurtükitule all,» rääkis Ukraina võitleja rindelt.