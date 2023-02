FOTOD JA KAART ⟩ Jägala tamm on blokeeritud: inimesed valmistuvad tormijooksuks

Inimesed on harjunud Jägala hüdroelektrijaama silda kasutama juba nõukogude ajast, kui joa ümber hakati aktiivselt rajama suvilakooperatiive. Sain sellest teada, kui tulin kohtumisele suvilapiirkonna elanikega, piirkond ise on juba ammu muutunud kalliks aedlinnaks. Kohalik elanik Jelena Sovlovskaja, kelle akendest avaneb vaade sillale, kinnitab, et kaevata soovisid peaaegu kõik kahel pool jõge elavad inimesed, kuid nüüd õnnestus kokku saada neist umbes 20.

Kogunenute sõnul on sild alati olnud nende kogukonna kultuuri, vaba aja veetmise ja elu lahutamatu osa, see ühendas vasakut ja paremat kallast esmalt maanteena, seejärel jalgteena. Aja jooksul sild hävis ja ostuhetkeks oli see koos Jägala hüdroelektrijaamaga hale vaatepilt. Ostu-uudise võtsid kohalikud elanikud vastu lootuses, et sild renoveeritakse.