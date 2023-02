EESTLANE ADANAS ⟩ «Naaber jäi oma emast-isast ilma ning ilmselt jääb ka õest ilma, sest ta on praegu koomas»

«Ma arvan, et need on mu kõige kehvemad elatud päevad,» tõdes kahe lapse ema, juba kuus aastat Türgis elanud Sindy Postimehele.

Seda, et maavärinast pääsu pole, räägiti Türgi meedias regulaarselt juba viimased umbes kolm aastat. Teada oli ka see, et just Adanasse on suuremat pauku oodata. «Nüüd käiski ära. Tuli hommikul kell neli täiesti ootamatult meile. Olime teisel korrusel ja olime sunnitud kahe 4,5-aastase lapsega majast välja jooksma. Nad ei saanud öösel muidugi midagi aru, mis toimub,» rääkis naine.