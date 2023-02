Välisministeerium suunab 1,6 miljonit humanitaarabiks ja arenguabiks

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) ütles, et Eesti jätkab tugevat toetust Ukrainale, kus on juba pea aasta kestnud laiaulatuslik sõda põhjustanud humanitaarkatastroofi, mis süveneb iga päevaga. «Sõjalise, poliitilise ja majandusliku abi kõrval on võtmetähtsusega humanitaarabi, et aidata leevendada sõjas inimkannatusi ja toetada põgenikke, kes on olnud sunnitud oma peredest ja kodudest lahkuma. Samal ajal jätkame tulevikku vaadates arengukoostööprojektidega, et aidata ukrainlastel pärast sõda ehitada oma riik tugevamaks kui kunagi varem,» sõnas ta.