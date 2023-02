Tabasalus põleb elumaja

Kell 17.45 teatati häirekeskusele elumaja põlengust Tabasalus Tasuja tänaval. Põhja päästekeskuse pressiesindaja ütles, et majal põleb katus lahtise leegiga ja tuli on levinud sissepoole, samuti vaheseintesse. «Kannatanuid ei ole. Kõik inimesed said majast ise enne välja, kui olukord hulluks läks,» lausus pressiesindaja.