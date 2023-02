Zelenskõi sõnul on enamik riike Putini maha kandnud

"Ukrainlased Putinile andeks ei anna. Ja enamik maailma riike on praeguse Venemaa juhtkonna juba ammu maha kandnud. See meenutab mulle Hitleri lõppu. Kui ta maailmasõja kaotas, siis jätkas ta ikkagi Londoni pommitamist. Ta tegi seda, kuigi ei olnud loll. Putin peaks aru saama, et meie vahel on tohutu lõhe ning seda nii poliitiline ja ka ajalooline. See on maailmavaate küsimus. Ja tema maailmavaate tulemuseks on hävitatud territooriumid, rahvusvahelise õiguse rikkumine ja inimõiguste eiramine. Hoolimatus kõige elava suhtes," rääkis president.