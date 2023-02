Uuring: armeekõlblikele ukrainlastele kaitse andmist ei peeta õigeks

Norstat Eesti läbiviidud värskes küsitluses palus Ühiskonnauuringute Instituut vastajatel avaldada arvamust selle kohta, kas on õige pakkuda Eesti riigi poolt ajutist kaitset 18–60-aastastele meestele, kellele kehtib Ukrainast väljumise keeld. Lisaks küsiti, kas sarnane keeld peaks sõja korral rakenduma ka Eesti meestele.

Ukraina põgenike kohta küsiti, kas vastaja peab õigeks, et Ukrainast saabuvad 18–60-aastased mehed, kellele Ukraina on kehtestanud väljasõidukeelu, saavad Eestis ajutise kaitse. 26 protsenti vastajatest vastas küsimusele «jah» või «pigem jah» ning 61 protsenti «pigem ei» või «ei». 13 protsenti ütles «ei oska öelda».

Lisaks paluti vastata küsimusele, kui Venemaa tungiks Eestile kallale, kas vastaja arvates peaks valitsus keelama 18–60-aastastel meessoost Eesti kodanikel riigist lahkumise. 58 protsenti vastas «jah» või «pigem jah», 30 protsenti «pigem ei» või «ei» ning 12 protsenti ütles «ei oska öelda».

Kusjuures vastajatele esitati ka taustaküsimus, kas tal endal on 18–60-aastaseid meessoost lapsi või lapselapsi. Vastajatest kellel on selles vanuses lapsi või lapselapsi, ütles 68 protsenti, et tuleks kehtestada riigist lahkumise keeld ning 30 protsenti, et ei tuleks. Vastajatest, kellel ei ole sellises vanuses lapsi või lapselapsi, vastas 50 protsenti, et tuleks kehtestada riigist lahkumise keeld ning 37 protsenti, et ei tuleks.

Erakondliku eelistuse järgi peetakse sõja korral sellist keeldu vajalikuks suhteliselt võrdselt. EKRE toetajatest arvas nii 69 protsenti, Isamaa toetajatest samuti 69 protsenti, Reformierakonna toetajatest 68 protsenti ja Eesti 200 toetajatest 67 protsenti toetajate seas. Mõnevõrra vähem on selliselt vastanuid SDE toetajate seas, kus neid oli 52 protsenti. Keskerakonna toetajate puhul on see näitaja 45 protsenti ehk alla poole toetajatest peab sõja korral vajalikuks rakendada 18–60-aastastele meestele riigist lahkumise keeld – eesti rahvusest Keskerakonna toetajate puhul on see näitaja 57 protsenti ning vene rahvusest 31 protsenti.

Veel küsiti vastajate arvamust selle kohta, et kui Venemaa tungiks Eestile kallale, kas siis peaks valitsus kutsuma Eestisse tagasi välismaal viibivad 18–60-aastased meessoost Eesti kodanikud. 60 protsenti vastajatest arvas, et tuleks, 26 protsenti, et mitte ning 15 protsenti vastas «ei oska öelda».